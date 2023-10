Da Zara à Seaside: as botas e botins por menos de 50 euros que desejamos neste outono

A chuva e o frio já se fazem sentir e não há mais como escapar à realidade: está na hora de voltar a calçar as botas (ou os botins).

Mesmo para quem não é fã das estações mais frias, é difícil odiar um bom par de botas. Melhor ainda quando estão a preços amigos da carteira.

Nestas estações frias, as botas e os botins voltam em força com os mais variados formatos. Os botins Chelsea continuam a estar na moda, assim como as botas pelos joelhos e o estilo Cowboy. Volta também o salto fino, mas ainda não se diz adeus às botas mais pesadona, com estilo de combate ou sola grossa.

Veja as nossas escolhas de botas e botins, todas a menos de 50 euros para poder esta na moda sem fazer um grande estrago na carteira.