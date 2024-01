Saiba porque nunca deve juntar as outras chaves à chave do seu carro

Um leitor do site The Family Handyman perguntou se é ou não mito a recomendação de não juntar outras chaves ao porta-chaves onde tem aquela que liga a ignição do carro. Jake McKenzie, especialista em conteúdo automóvel do site Auto Accessories Garage, garante que não se trata de um mito. autoaccessoriesgarage.com

“Muitas chaves do seu porta-chaves podem danificar os componentes internos sensíveis do cilindro de ignição”, explica. “O cilindro de ignição não foi projetado para suportar muito peso, e quando penduramos um porta-chaves pesado na ignição, cada solavanco, curva e vibração irá desgastar lentamente os elementos internos sensíveis”, refere.

O desgaste do cilindro de ignição pode levar a problemas no arranque intermitente ou outras complicações mais graves ao nível da segurança.

O site The Family Handyman cita mesmo uma história contada na primeira pessoa que mostra a dimensão dos riscos. “O meu marido, há alguns anos, tinha dezenas de chaves no porta-chaves. O peso teve tanto impacto na ignição que conseguiu tirar a chave da ignição e continuar a conduzir. Antes de isto acontecer, o mecânico do meu marido já o tinha alertado várias vezes para o peso excessivo do porrta-chaves”, contou Lauren Milligan.

Portanto, o problema não são as chaves em si, mas sim o peso que colocam na ignição. Embora não haja um consenso profissional sobre quantas chaves são em demasia, a maioria dos especialistas concorda que cinco ou seis chaves são o máximo que deve ter.

Uma opção ainda melhor é manter a chave de ignição num porta-chaves único para reduzir ao máximo peso que pressiona a ignição. Embora isto possa parecer uma coisa pequena, pode acabar por criar consequências dispendiosas.