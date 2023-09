Uma das luas de Júpiter terá um vasto oceano de água salgada e isso pode ser sinal de vida

O dióxido de carbono detetado numa das luas de Júpiter, Europa, provém de um oceano abaixo da sua espessa camada de gelo, apontam dados do telescópio James Webb que reforçam as esperanças de que esta água possa sustentar vida.

Os cientistas estão convencidos de que um vasto oceano de água salgada se encontra dezenas de quilómetros abaixo da superfície gelada de Europa, tornando esta lua uma candidata ideal para abrigar vida extraterrestre no nosso sistema solar.

