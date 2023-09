Sem tempo para ginásio? Faça estes treinos de 10 minutos todos os dias antes de tomar banho

Se o seu estilo de vida é sedentário, não tem uma boa relação com o ginásio e odeia ter de se despir e vestir para ir correr na rua, estes vídeos podem ser a solução. É indiferente se tomamos banho de manhã ou de noite. Se conseguirmos interiorizar o hábito de somar mais 10 minutos de exercício à nossa rotina de banho diária, vamos certamente sentir diferença na nossa saúde.

Existem rotinas para todos os objetivos: para quem quer perder peso, para quem está preocupado com a saúde cardiovascular, para quem quer tonificar os abdominais, para os que gostam de rotinas com menos impacto e para os que procuram treinos mais intensos. É simples: quando entrar na sua casa de banho e se despir para tomar banho, que tal fazer estes exercícios? Só vai precisar de 10 minutos e não precisa de equipamentos. De resto, é seguir a sua vida como antes!

Esta é a proposta do canal MonikaFit, um treino sempre em pé e de baixo impacto:

Numa proposta mais intensa, para queimar gordura e fazer exercício cardiovascular, este treino do personal trainer Oliver Sjostrom é uma excelente forma de cumprir o exercício diário antes de entrar no banho.

Neste treino que se segue, existem duas opções: pode praticar com menos impacto ou com mais impacto e, se não apreciar começar o dia com música intensa, este vídeo é o ideal:

E trabalhar os abdominais em pé, antes de entrar no duche? Aqui está: