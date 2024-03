OPINIÃO | Um terramoto sem fim na família real britânica

Acabou o mistério em torno do desaparecimento de Kate Middleton. Dois meses após a princesa de Gales ser submetida a uma cirurgia abdominal, que gerou logo uma onda de alarme devido ao alargado período de internamento - 13 dias -, está explicado o porquê da mulher do herdeiro ao trono britânico se ter afastado dos holofotes.

Kate, de 42 anos, está a lutar contra um cancro e já iniciou os tratamentos de quimioterapia. Além de lidar com o difícil diagnostico, a mulher do príncipe William teve de lidar com um número infindável de rumores e teorias, que se adensaram nas últimas semanas. A ausência até aqui quase inexplicada e uma fotografia muito mal editada da princesa, gerou uma onda de conspirações digna de um roteiro de Hollywood.

É importante referir que Kate é um dos membros mais queridos da família real britânica, mas também uma das mais mediáticas. Apetecível para os órgãos de comunicação social e com um grande número de fãs pelo mundo inteiro. E no meio de tantas teorias e especulações, Kate foi obrigada a interromper o momento delicado que está a viver para vir a público mostrar a sua fragilidade e esclarecer o que se passa com a sua saúde.

Num vídeo muito emotivo, no qual chega a comover-se, Kate explica que ficou «em grande choque» ao receber o diagnóstico. E que demorou a contar aos três filhos, George, Charlotte e Louis, porque quis explicar tudo de uma forma adequada. É relevante observar também, que no vídeo em que finalmente explica o que se passa, optou por usar pouco maquilhagem, de maneira a não camuflar o seu estado de saúde e acabar de vez com as teorias da conspiração. Kate é clara na mensagem: pede tempo, espaço e privacidade para se recuperar completamente.

2024 é de facto o ano em que a família real britânica volta a estar ensombrada. No mesmo mês, logo em janeiro, o rei Carlos e a princesa herdeira descobriram que têm cancro. Um terramoto que ainda não parou de ter réplicas. A saúde da família real está, de facto, a gerar preocupações.

Ironicamente, é a rainha Camilla que neste momento é o principal ativo dos Windsor, ela que tantas emoções extremas já gerou no público britânico. E que levou muito, mas muito tempo, a conquistar o seu lugar…