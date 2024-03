OPINIÃO | O erro amador que gerou ainda mais teorias da conspiração sobre o estado de saúde de Kate

Desde que foi anunciado que Kate Middleton foi submetida a uma grande cirurgia abdominal, que as preocupações com o estado de saúde da princesa de Gales se tornaram reais. E nas últimas semanas ficaram cada vez mais e mais densas. Após ser operada, Kate regressou a casa e desapareceu do mapa. A ausência de notícias sobre a mulher do príncipe William gerou uma onda crescente de preocupação.

Na tentativa de suavizar os rumores e teorias da conspiração, foi divulgada uma fotografia de Kate com os três filhos. Mas um erro amador, mas mesmo muito amador, gerou ainda mais teorias da conspiração e preocupações.

Na fotografia – na qual o Palácio queria mostrar o ar saudável de Kate e o lado maternal e de família unida - é possível ver várias edições arcaicas. E arcaicas é mesmo a palavra. É o cabelo de Kate que desaparece numa linha turva, uma manga da camisola com formas disformes, dedos por terminar, uma mão desfocada…

Para agravar o cenário de suspeita, quatro agências internacionais retiraram a foto dos bancos de imagens após verificarem a manipulação. Um escândalo sem precedentes.

Kate Middleton já veio pedir desculpas, pessoalmente, pelo erro amador, admitindo que «ocasionalmente faz experiências com edição».

Mas se Kate a a Casa real britânica queriam tranquilizar os súbditos e os fãs, a verdade é que conseguiram ter um efeito totalmente contrário. Com o rei Carlos doente com um cancro e com Kate em recuperação, as perguntas sobre o futuro da família são mais que muitas.

Afinal o que se passa com Kate Middleton? A verdade é que não sabemos…