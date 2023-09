Esta loja mostra-nos que é possível vestir os miúdos dos pés à cabeça por 8 euros (e com estilo!)

A Kiabi traz uma coleção salvadora de pais com peças giras e confortáveis para o dia-a-dia perfeitas para combinar entre si. T-shirts, golas, leggings, camisolas, calças de fato de treino com preços imbatíveis fazem parte desta coleção infantil com tamanhos entre os 3 e os 12 anos.

Se fizermos as contas, consegue vestir os miúdos durante uma semana inteira por 40 euros.

Percorra a galeria acima para ver as propostas da marca francesa, que tem todos os artigos disponíveis online (entregas grátis em compras a partir dos 30 euros)