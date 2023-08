Roupa branca encardida? Há um truque para colocar as peças como novas [vídeo]

Por mais que se goste de peças de roupa brancas, a verdade é que com o tempo, muitas vezes vão ficando encardidas e amareladas. A boa notícia é que há formas de dizer adeus a estas manchas.

No TikTok, está a circular um truque que vai salvar as suas peças brancas, sejam roupa, lençóis ou toalhas. A dica é partilhada no canal osnabarros e é muito simples. Vai precisar de um balde, vinagre branco, bicarbonato de sódio e detergente de roupa em pó.

Comece por pôr todas as peças brancas no balde e coloque um copo de vinagre branco, cerca de três colheres de sopa de bicarbonato de sódio e um pouco de detergente. Cubra tudo com água a ferver e misture.

Depois é só deixar de molho até a água arrefecer e colocar as peças na máquina, fazendo um ciclo normal.

Confira este truque no vídeo abaixo.