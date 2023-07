Especialistas alertam para os riscos de técnica para lavar sofás que ficou viral no TikTok

Limpar o sofá não é uma tarefa fácil, especialmente quando o estofo não é amovível. Se nos últimos tempos pesquisou as melhores técnicas para limpar o móvel, com certeza deparou-se com o truque viral do TikTok. Mas parece que a solução não é a melhor e pode fazer mais mal do que bem.

A técnica viral para limpar que tem dado que falar inclui uma cápsula de detergente, água a ferver, um pano e a tampa de uma panela. Basta dissolver bem a cápsula na água, molhar o pano e colocá-lo à volta da tampa. Depois é esfregar a superfície do sofá.

O problema é que este truque apenas espalha detergente no sofá sem que este depois seja retirado com água. Isto faz com que se acumulem resíduos que podem provocar alergias, além de que vai danificando as fibras do tecido.

Qual é a melhor forma de limpar o sofá?

Se a cobertura dos seus sofás sair, o melhor será pô-la na máquina de lavar num ciclo suave e com pouco detergente. Se tal não for possível, um aparelho próprio para estofos é uma opção, sugere o MSN.

Se houver uma nódoa de líquido, o melhor é tentar absorver o máximo possível logo no início e depois cobrir com um líquido, como bicarbonato de sódio ou pó talco. Aguarde entre 10 e 30 minutos e depois aspire.

Nódoas mais escuras podem sair com a ajuda de água oxigenada e o bicarbonato de sódio é um grande aliado para combater odores.

Se tiver uma nódoa mais difícil, procure um produto próprio para a remover.