Lembra-se de Liam Payne dos One Direction? Está completamente diferente e fãs ficam chocados

O antigo membro dos One Direction Liam Payne esteve num evento para apoiar o amigo e antigo colega de banda Louis Tomlinson na estreia do filme ‘All of Those Voices’. A sua imagem foi alvo de muitos comentários e muito já se escreveu sobre o que o músico terá feito ao rosto.

Os seguidores suspeitam que Liam terá feito uma operação, cada vez mais realizada por celebridades, que passa por remover gordura nas bochechas para proporcionar um maxilar mais bem definido. "O que fizeste à cara?", "estou a ficar maluca ou a tua cara está mais quadrada do que o habitual?" ou "por que raio foste destruir a cara?" são alguns dos comentários. Porém, há também muitos fãs a defender o cantor.

“Parece ter feito algum tipo de preenchimento ao maxilar para lhe dar um perfil mais bonito e definido” disse o cirurgião plástico Mo Hamed ao jornal Daily Mail. “Um maxilar bem definido é uma característica associada à masculinidade”, referiu.

O cantor já tinha dito numa entrevista em 2021 que ficou com o rosto bastante inchado depois da pandemia, período no qual fez uma alimentação pouco saudável e em que consumiu muito álcool e comprimidos.

