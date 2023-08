São amorosos e conquistam a maioria das famílias. Mas, quem leva um cachorro para casa deve ter em mente que é essencial vir a ter um animal controlado e equilibrado. As raças que ocupam o top 10 de cães mais difíceis de treinar devem destinar-se a famílias com tutores com muita disponibilidade para se dedicar à educação do seu animal.

A revista Reader’s Digest falou com especialistas em comportamento animal e compilou as 10 raças mais difíceis. Percorra a galeria para ver quais são.