É assim que deve lavar a máquina da loiça. Nunca mais vai ter copos e talheres baços

Sabia que devia limpar a sua máquina da loiça? Com a utilização, é normal que vá acumulando resíduos de comida outras impurezas e acabe com cheiros ou até a não lavar tão bem. Para evitar este problema, o ideal é limpá-la com alguma frequência.

A Carolina McCauley, especialista em truques para a casa, partilhou no seu TikTok @carolina.mccauley como é que deixa a sua máquina da loiça a brilhar e não podia ser mais simples,

Comece por tirar o filtro da máquina e deixe-o de molho, em água com detergente. Depois coloque uma chávena de bicarbonato de sódio na base da máquina da loiçae deixe por duas horas. Antes do tempo passar, lave bem o filtro e coloque-o no sítio.

Encha uma chávena com vinagre, coloque-a na prateleira de cima da máquina e programe a máquina para um ciclo rápido. Quando a abrir, vai ver que está a brilhar.

Veja no vídeo – em inglês - o passo a passo.