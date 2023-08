Lourenço Cunha nasceu e viveu como mulher durante décadas. Hoje, é casado e conta como conseguiu ser pai

Lourenço Cunha nasceu no corpo errado, viveu como mulher durante quase 30 anos e só depois mudou de sexo. Ficou conhecido no país depois de ter participado no realtity show da TVI ‘Casa dos Segredos’, em 2013, com o segredo “mudei de sexo este ano”, e a sua história de vida é inspiradora. Lourenço foi pai este ano, fruto do seu casamento em 2018, e esse foi o mote que o levou a estar presente no programa ‘Dois às 10’.

Numa conversa com Cláudio Ramos, Lourenço Cunha recorda como comunicou ao pai, por carta, a decisão de mudar de sexo. “Só quando tive a certeza absoluta do que sentia e do que iria passar é que decidi contar ao meu pai”, recorda. O pai já desconfiava de que algo se passava com a filha, mas a mãe não fazia qualquer ideia. Ainda assim, desde os pais à restante família, todos apoiaram Lourenço desde o início.

Depois de viver as dificuldades de perceber quais os passos a dar e o caminho que devia seguir ao nível clínico no seu processo de transformação, Lourenço trabalha hoje diretamente com médicos para apoiar outras pessoas na mesma situação. “As pessoas não imaginam, mas são centenas”, sublinha.

Na entrevista, Lourenço recordou com um sorriso rasgado o primeiro dia que foi à praia após remoção mamária: “Foi um alívio. É uma liberdade”, conta. De todas as cirurgias, revela que a mais dolorosa foi a da reconstrução peniana.

Com o processo, Lourenço diz ter alcançado “felicidade” e “liberdade” por, finalmente, o seu corpo corresponder ao que sentia. Em 2018, casou-se com Marina e este ano foi pai. Mas, como pode um transexual gerar um filho? “Existem dois métodos”, explica. “Há a inseminação artificial, como fazem centenas de casais em que o homem é infértil. Ou, também temos a opção de ter os óvulos congelados antes do processo e depois fazermos a inseminação do meu óvulo.”

Marina descreve Lourenço como um “super-pai” e um homem que todas as mulheres sonham.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA NO TVI PLAYER