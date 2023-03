Mulher atacada por macaco à porta de casa. Animal de estimação acabou abatido

Uma mulher foi atacada por um macaco de estimação de um vizinho mesmo à porta da sua casa em Oklahoma, nos Estados Unidos. A vítima, Brittany Parker, relatou que o macaco começou a agarrar o cabelo e a arrancá-lo, ferindo e quase arrancando-lhe a orelha direita.

De acordo com as declarações da polícia, o macaco fugiu depois de atacar a mulher. Um familiar da vítima acabou atingir o animal com um tiro, que se revelou fatal, enquanto as autoridades ainda estavam à procura.

Ter primatas de estimação é legal no Oklahoma. Os donos também tentaram localizar e capturar o macaco, mas sem sucesso.

Parker revelou à KOKH-TV, estação local do estado do Oklahoma, que estava dentro de casa quando viu o macaco pela janela, reparou que estava a tentar entrar e chamou a polícia: “Estava literalmente pendurada na porta a tentar mantê-lo fora”. Quando a polícia chegou o animal saltou para a parte de trás da carrinha dos agentes antes de atacar a mulher. Depois de escapar, o macaco esbofeteou e puxou o cabelo do familiar de Parker, que acabaria por baleá-lo e matá-lo.

A mulher saiu do hospital na segunda-feira, mas ainda não houve consequências legais para os donos do macaco, apesar de estar a decorrer uma investigação.