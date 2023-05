Desaparecimento de Madeleine McCann: já começaram as buscas na barragem do Arade [FOTOS]

A Polícia Judiciária (PJ) iniciou hoje buscas na barragem do Arade (distrito de Faro) relacionadas com o desaparecimento de Madeleine McCann, há 16 anos, disse à Lusa fonte policial.

As buscas serão acompanhadas por autoridades alemãs e inglesas e deverão durar entre dois a três dias, indicou a mesma fonte.

Esta operação decorre de uma Decisão Europeia de Investigação (as antigas cartas rogatórias) dirigida pelas autoridades da Alemanha a Portugal e centram-se na barragem do Arade, situada a cerca de 50 quilómetros da praia da Luz, local onde a criança desapareceu, em maio de 2007, quando passava férias com os pais.

O local costumava ser frequentado por Christian Brueckner, suspeito do desaparecimento da menina conhecida por Maddie, então com três anos de idade.

Christian Brueckner, 45 anos, está a cumprir pena em Kiel (Alemanha) por outro crime. Foi também acusado em outubro do ano passado pela justiça alemã de três crimes de violação e dois de abusos sexuais de crianças em território português, alegadamente cometidos entre 2000 e 2017.

A procuradoria de Brunswick adiantou que as acusações então deduzidas contra Christian Brueckner não se relacionam com o caso do desaparecimento da criança britânica num aldeamento turístico na Praia da Luz, Lagos, Algarve.