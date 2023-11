Lembra-se da Margarida de ‘Olhos de Água’? Saiba como está hoje e onde pode vê-la

Lembra-se do Telmo e da Célia do 1.º Big Brother? Veja como cresceu o filho mais velho do casal

Mafalda Luís de Castro, a atriz que deu vida a Margarida na novela portuguesa ‘Olhos de Água’, em 2000/2001, tem hoje 34 anos e continua ligada ao mundo da representação.

Neste momento, integra o elenco de ‘Crime no Cinema’, uma peça de teatro imersivo em cena no Cinema São Jorge, em Lisboa, para um público que aprecia terror e suspense e que estará em cena até 21 de dezembro.

A outrora menina, que também ficou ainda conhecida pelo seu papel na série ‘Ana e os Sete’, é hoje seguida por mais de 70 mil utilizadores no Instagram, onde partilha bastante da sua vida.

Numa das suas mais recentes publicações, a atriz declara-se ao namorado com uma sessão de fotografias na praia. “Tirámos estas hoje de manhã, mesmo com a descida de temperatura. Foi um sacrifício custoso por causa do frio, mas valeu a pena. Espelha muito o que nós somos! É o meu gajão, quente e carinhoso. Vou até ao fim do mundo por ele. E é tão boa pessoa, nossa senhora! Não há nada que não faça por mim e seus amigos. Que joia!”, escreveu.

Mafalda Luís de Castro dá ainda voz a personagens em séries e filmes de animação.

