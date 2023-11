Cuidado: estes 6 erros de maquilhagem fazem com que pareça mais velha

A maquilhagem tem um poder incrível e permite fazer as mudanças mais extremas no rosto de uma pessoa. Mas da mesma forma que a maquilhagem pode ajudar a realçar as melhores características de um rosto, se não for corretamente usada, pode também acentuar aquelas linhas e rugas que estão a aparecer.

Adriana Tabuti é especialista em beleza para pele madura e partilhou na sua página de Instagram @dricadivina os seis erros mais comuns que as pessoas fazem quando se maquilham e que faz com que pareçam mais velhas.

No vídeo, a influencer fala em seis erros muito comuns que podem dar um ar envelhecido:

Utilizar sombra branca e brilhante que enfatiza linhas e rugas;

Prolongar demasiado o esfumado no canto do olho;

Aplicar contorno nas têmporas, algo que deixa a área mais escura e com aspeto mais fundo;

Colocar as pestanas postiças com o cantinho caído, o que faz com que o olhar fique mais pesado;

Pôr o pó sem tirar o excesso, que pode enfatizar as linhas de expressão;

Utilizar batom nude sem contorno mais escuro.

Se acha que pode estar a cometer estes erros, veja o vídeo abaixo para perceber qual é a melhor forma de os evitar para ficar com uma maquilhagem que lhe dá um aspeto mais jovem.