Este é o hábito que mais contribui para acelerar o envelhecimento, aponta especialista

Apesar de ainda haver muito por se descobrir em relação ao envelhecimento, já se sabe que é impulsionado por dois fatores: os fatores genéticos e as nossa escolhas, tais como o que bebemos e comemos, o nível de atividade física ou a gestão de stress. Ainda assim, há um fator que também controlamos que parece fazer com que se envelheça mais depressa.

Neil Paulvin, um médico especialista em longevidade e medicina regenerativa, escreveu para a secção 'Make It', do site CNBC, sobre o hábito que identificou que mais influencia a degeneração do corpo: a má qualidade de sono.

Muitas vezes, o sono é sacrificado em prol da vida agitada que levamos. Mas parece que isto está a fazer mais mal do que bem. Quando dormimos, o nosso corpo regenera-se. De acordo com o médico, dormir entre sete e oito horas por noite ajuda a melhorar a saúde das células e dos tecidos, a função cognitiva, a imunidade, o metabolismo e, claro, os níveis de energia.

Pelo contrário, quando não dormimos o suficiente, a nossa saúde sai prejudicada e aumenta a probabilidade de surgirem problemas como pressão alta, depressão, obesidade, diabetes ou problemas de coração. A falta de descanso também está associada ao envelhecimento prematuro da pele ou ao declínio das capacidades cognitivas.

Na galeria, partilhamos algumas das sugestões dadas por Neil Paulvin para melhorar a qualidade do sono. Confira-as.