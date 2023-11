Na era das redes sociais, parece que se está constantemente à procura do novo produto que ajuda a manter o aspeto jovem. A indústria parece estar sempre a apresentar novas opções interessantes. Ainda assim, no final do dia, há hábitos que podemos ter para permanecer com ar jovem.

A Best Life fez um levantamento de 18 hábitos contra o envelhecimento recomendados por especialistas. Confira na galeria o que deve fazer para parecer 10 anos mais nova.