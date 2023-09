Atenção: não se esqueça de fazer isto à máquina de lavar roupa de três em três meses

De três em três meses, é recomendado drenar a máquina de lavar roupa, assim como limpar o filtro. Estes gestos periódicos resultam em lavagens mais eficazes e ajudam a que a máquina dure mais tempo sem dar problemas.

Carolina McCauley, uma das influencers mais conhecidas do mundo das dicas domésticas (tem quase 3 milhões de seguidores!), explica em vídeo como fazer e é bastante simples.

Antes de iniciar o processo, deve colocar uma toalha grande (uma seguidora revela que utiliza uma fralda de bebé) sob a máquina para não molhar o chão. De seguida, deve procurar o reservatório que se encontra na base da máquina e que, na maioria dos modelos, tem uma tampa que abre facilmente ao carregar.

Depois de aberta a tampa, deve puxar o tubo preto para drenar a água retida, com um recipiente para receber essa água suja. Segue-se a limpeza do filtro, onde acabam resíduos da roupa suja ou objetos que inadvertidamente foram com a roupa para a máquina, como moedas, pequenas pedras ou grãos ou cabelos. Basta lavar o filtro e limpar o orifício onde este se encaixa.

E está concluído o processo! Experimente agendar um alarme no seu telemóvel para que não se esqueça de fazer esta limpeza periódica.

Veja no vídeo como fazer: