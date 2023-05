Notícias sobre rosto “irreconhecível” de Meg Ryan estão a indignar fãs e colunistas

O New York Post noticiava na semana passada que Meg Ryan surgiu “irreconhecível” numa “rara aparição pública na cidade de Nova Iorque, para “apoiar Michael J. Fox na apresentação do seu novo documentário ‘STILL’”. Vários meios, como o Daily Mail e o Page Six, acabaram por dar grande destaque à aparência da atriz, que tem hoje 61 anos.

Foram muitas as pessoas a deixarem mensagens pouco simpáticas nas redes sociais, apontando o dedo à atriz por ter alegadamente sujeitado o seu rosto a cirurgias plásticas, comparando-a até ao rosto de Madonna.

Esta atenção mediática e comentários negativos à aparência de Meg Ryan geraram, por outro lado, uma onda de indignação. Além de muitos fãs, comentadores e colunistas insurgiram-se contra esta vaga de crítica e ódio nas redes sociais e amplificada pelos media tablóide, a propósito da aparência de celebridades, principalmente mulheres, como aconteceu recentemente com Madonna ou Bridget Fonda.

A colunista do The Guardian Arwa Mahdawi escreveu no jornal britânico um artigo intitulado “Oh não, aconteceu de novo: uma mulher famosa não cumpriu as regras do envelhecimento.” “De vez em quando, uma mulher famosa com mais de 45 anos tem a ousadia de sair em público sem seguir as regras do envelhecimento enquanto mulher e todo o inferno começa”, escreveu.

“Tanto o Daily Mail quanto o Page Six declararam Ryan “irreconhecível” nas suas manchetes. O que é estranho, porque eles reconheceram-na claramente”, escreveu a colunista.

Com ironia, a autora do livro ‘Strong Female Lead’ recorda as regras para envelhecer e agradar os tabloides: “Em primeiro lugar, senhoras, lembrem-se de que precisam de envelhecer com elegância e naturalidade . Mas não muito naturalmente. Não tão naturalmente que fiquem com rugas e cabelos grisalhos e realmente pareçam ter a vossa idade. Que nojo! Não assim. Não, precisam de envelhecer naturalmente de uma forma que pareça que não envelheceram nada."