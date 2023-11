A 30 minutos de Portugal há um dos mercados de Natal mais mágicos da Europa

É aqui ao lado que se encontra um dos mercados de Natal mais mágicos da Europa. A 30 minutos de Valença e 1h30 do Porto, encontra-se o Mercado de Natal de Vigo que traz para as ruas da cidade a magia desta época festiva e convida quem o visita a mergulhar no espírito. Um espaço que cheira a Natal e que vem emoldurado pelas luzes da rua.

O acender das luzes de Natal em Vigo é, por si só, um grande evento. No dia 24 de novembro, a cidade espanhola ligou as 11,5 milhões de luzes, iluminando assim as 450 ruas, e deu luz à árvore de Natal que, de acordo com o El Mundo, tem 44 metros de altura.

Por toda a cidade, vê-se presentes, assim como bolas de Natal, carruagens e até bonecos de neves tudo em ponto grande e iluminados por centenas de luzinhas de Natal. Há ainda uma roda gigante, carrinhos de choque e comboios turísticos.

Mas o verdadeiro ponto alo da época natalícia em Vigo são os mercados de Natal. O mais conhecido – e maior – chama-se Cíes Market e estende-se pela Alameda. Graças às dezenas de barraquinhas, por lá encontra-se um pouco de tudo o que tem que ver com a época, desde decorações natalícias a castanhas, não esquecendo, claro, a gastronomia, roupa e muito mais.

O outro mercado de Natal de Vigo surge num dos bairros mais emblemáticos da cidade, o Calvário, e é por isso batizado em honra do mesmo. É mais pequeno do que Cíes Market, mas encantador à mesma, com as barraquinhas com produtos artesanais, objetos de decoração e cozinha sazonal numa rua pedonal do bairro.

Veja na galeria acima algumas imagens das edições passadas destes mercados que levam milhares de pessoas até Vigo nesta altura de Natal.