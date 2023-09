Experimentámos o ‘segredo’ que a Mercadona trouxe do Taiti e que vende a 1,40€

A Mercadona trouxe para as suas prateleiras, há mais de um ano, uma linha de produtos à base de óleo de Monoï, proveniente do Taiti, na Polinésia francesa. Como explica a cadeia de lojas espanhola, para a sua produção, maceram-se as flores de tiaré, típicas dessa terra, e combinam-se com o óleo da polpa do coco. O resultado? Uma fragrância incrível, atestamos nós, que experimentámos o gel de banho (que custa apenas 1,40€).

Além do aroma incrível, o Monoï é bastante conhecido pelos múltiplos benefícios quando se trata de nutrir, reparar e hidratar a pele e o cabelo.

Agora, depois de nos rendermos aos duches com este óleo de toque exótico, ficámos com vontade de conhecer toda a restante Coleção Elixir Fleur de Monoï, composta por nove produtos com uma única fragrância, refrescant, que nutrem, reparam e hidratam.