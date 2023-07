‘Febre’ dos champôs com fruta já chegou ao Lidl! E adorámos

A marca Cien do Lidl já nos conquistou há vários anos quando a DECO elegeu como mais eficaz o creme antirugas Q10 ou quando o Aqua Creme Hidratante recebeu nota máxima nos testes da Defesa do Consumidor. Rendemo-nos logo a seguir aos protetores solares e aos cosméticos masculinos.

Agora, a Cien já tem uma linha de champôs, condicionadores e máscaras para o cabelo à base de banana ou papaia, uma tendência que tem ganho relevo. Experimentámos e ficámos rendidos aos resultados. Com o bónus do costume: o preço.

“Vegan, feitos a partir de produtos de origem natural e em embalagens amigas do ambiente, estes produtos permitem cuidar do seu cabelo enquanto cuida da sustentabilidade do planeta. Vamos a isso?”, desafia a cadeia alemã.

Porquê a papaia?

De acordo com a marca, a papaia “tem muitos nutrientes que oferecem vários benefícios para a saúde – sem esquecer, claro, a pele e o cabelo”. Rica em vitaminas A e C, ácido fólico, minerais, enzimas, e antioxidantes, “a papaia, quando usada diretamente na derme e no cabelo, ajuda a combater a secura da pele, sendo um hidratante natural.”

Saiba os benefícios da papaia no cabelo:

Proporcionar um fresco aroma a papaia

Controlar a caspa

Promover o crescimento do cabelo

Lavar e hidratar em profundidade

Desembaraçar o cabelo

Oferecer super brilho, reparação e suavidade

Porquê a banana?

Além de ser benéfica para a saúde geral, “o seu uso tópico contribui para hidratar o cabelo seco e estragado devido às suas propriedades nutritivas, antibacterianas, antioxidantes e aos seus componentes minerais”, explica a marca.

Uma vez que a máscara Cien Hair Fruits à base de banana contém também extrato de alecrim, “ajuda a melhorar a queda de cabelo e torna o couro cabeludo mais saudável”.

Saiba os benefícios da banana no cabelo: