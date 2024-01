OPINIÃO | O jogo baixo do Miguel Vicente

O ambiente dentro da casa mais vigiada do país contínua tenso. Afinal, o Big Brother Desafio Final é tenso, é o lugar dos melhores dos melhores, e por isso a luta pelo poder é feroz. A noite foi marcada por grandes e surpreendentes regressos, pela expulsão do Leandro e pelos BB Plays.

Gala que é gala tem BB Plays, logo é sinónimo de grandes confrontos. Miguel Vicente foi confrontado com as imagens da suposta agressão. O que vimos nas imagens? O Savate a lançar uma simples almofada, em tom de brincadeira, contra o Miguel. Foi só isso, mas o Miguel criou todo um drama. Ao ponto de morder o lábio para fazer sangue. Está aos olhos de todos. O Miguel exagerou, e muito, nesta situação e não havia necessidade para tal. Começou a vitimizar-se tal com fez no Big Brother 2022. Um jogo sujo e de baixo nível. Concordam?

A noite ficou marcada pelo regresso da Márcia à casa, embora como convidada. Estou curioso, e até um pouco ansioso, para ver como vai mexer com a casa. A grande surpresa da noite, o Carlos Sousa, que é um novo concorrente. Vai ser tão bonito vê-lo a mexer com a casa. António passou de comentador a concorrente. Eu só queria ser concorrente neste momento, e não ia facilitar a vida do António em nada, depois do lavar de roupa suja da gala da outra semana.

O Leandro foi o concorrente expulso pelos portugueses, tive pena. Nesta edição vi um Leandro diferente. Jogador. Divertido. Uma nova versão, que lhe deu uma grande leveza enquanto jogador. Eu teria expulsado a Jéssica, e que continua mais do mesmo. São mais umas férias.