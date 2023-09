Imagens da nova temporada de ‘Morangos com Açúcar’ surpreendem. Veja aqui o trailer!

A TVI e a Prime Video revelaram o trailer e as novas imagens do reboot de “Morangos com Açúcar”. O revival da icónica série da TVI, que estreou há 20 anos, estreia em outubro com 10 episódios. Já a segunda temporada é lançada no início de 2024 e a terceira chega antes do verão do ano que vem.

O elenco de novos alunos do Colégio da Barra vai incluir Madalena Aragão, Vicente Gil, Margarida Corceiro, Tomás Taborda, Cláudio de Castro, Beatriz Frazão, Rui Pedro Silva, António Van Zeller, Catarina de Carvalho, Oskar de la Fuente, Victoria Oliver, Simão Fumega, Gonçalo Braga. Juntam-se ainda, a partir do casting público e a fazer a sua estreia em TV, Ana Andrade, Cíntia Semedo, Mafalda Peres, Rita Guerner e Rita Sanchez.

O trailer revela uns novos ‘Morangos’ com mais suspense. A trama dos novos episódios retrata o começo de um novo ano escolar no Colégio da Barra. Olívia (Madalena Aragão) e Miguel (Vicente Gil) vão liderar o elenco como par romântico. Conhecem-se uns dias antes do início das aulas, sem saber que vão ser colegas de turma, voltando a encontrar-se na festa de boas-vindas aos alunos do colégio.

Durante a festa, uma aluna é vítima de cyberbullying e, envergonhada com a situação, foge do evento e, mais tarde, desaparece de casa. Este é o primeiro de uma série de desaparecimentos misteriosos, todos aparentemente ligados ao cyberbullying. “Cada caso é precedido pela exposição de um segredo ou de uma fraqueza indescritível”, explica a estação de Queluz em comunicado. “Qualquer um deles pode ser o próximo a desaparecer e a tensão é constante. Aqueles que têm segredos comprometedores tentam escondê-los a todo o custo”, conclui.

O elenco é completado por Rita Pereira, Pedro Teixeira, Tiago Castro, Vítor Fonseca e Sara Barradas que regressam aos seus papeis originais. A série conta também com a participação de Fernanda Serrano, Graciano Dias, Sérgio Praia, Carla Maciel e Beatriz Godinho.