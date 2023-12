Pequena vila Natal de estilo nórdico perto de Lisboa faz sucesso no Instagram

Se está naquele grupo de pessoas pouco dado às feiras tradicionais com pessoas ao magote e sonha com mercadinhos de Natal idílicos de estilo nórdico, esta exposição vai satisfazer esse desejo. Fica em Oeiras e é a decoração típica anual do centro de jardinagem Viplant.

A magia desta decoração ficou viral e são vários os vídeos que encontramos pelo Instagram e TikTok com recomendações de visita a este centro.

"Mergulhe numa experiência festiva como nenhuma outra. Os nossos Garden Centres foram transformados em espaços vibrantes e encantadores, repletos de alegria, cor e magia. Junte-se a nós para uma celebração de Natal “Super Faitdivertidex Natalicious” que o vai deixar maravilhado e não perca a nossa elegante seleção de produtos natalícios!", pode ler-se no site do Viplant, que tem um centro no Algarve, além do de Oeiras.

É um mundo de sonho, no qual entramos ao estilo ‘Alice no País das Maravilhas’ para uma mini-cidade natalícia de estilo nórdico. E esta exposição não é só para ver. Tudo o que aqui encontra pode comprar e fazer a sua própria decoração de sonho em casa.

Aqui pode comprar, pinheiros, estrelas de Natal, plantas típicas da época para interior e exterior, luzes, pequenos comboios e muitos outros acessórios de decoração.

Este garden centre situa-se na Avenida Bombeiros Voluntários de Oeiras, na estrada de Oeiras.