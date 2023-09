Centro interpretativo em Porto de Mós quer ser porta de entrada para Aire e Candeeiros

O Centro Interpretativo das Atividades de Natureza (CIAN) no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) abre este mês em Alvados, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, para ser a porta de entrada daquela área protegida.

Instalado no edifício onde funcionou o Centro de Atividades ao Ar Livre, o CIAN é inaugurado no dia 17 e é considerado a peça que une vários projetos lançados pelo município ao longo dos últimos anos.

A nova estrutura pretende contribuir para mudar a relação da população com o PNSAC, de modo a “deixar de ser uma limitação e passar a ser uma oportunidade o facto de se estar neste território”, afirmou à agência Lusa o vereador do Turismo.

Atualmente, a visitação ao território natural protegido “está desordenada”, apontou o vereador.

“Isso acaba por delapidar este nosso património”.

Segundo Eduardo Amaral, a intenção do município é promover a visita ordenada e devidamente fundamentada ao território, criando vários espaços interpretativos e de fruição dos recursos naturais, preservando e conservando o património existente, e do ordenamento das atividades na natureza, para que sejam uma forma de utilização, mas também uma forma de preservação e proteção.

O concelho de Porto de Mós, lembrou Eduardo Amaral, representa cerca de 60% da área do PNSAC. O novo centro interpretativo surge, por isso, como forma de mediar as visitas e ser a grande porta de receção das pessoas que acedem ao parque.

“É mais do que um posto de turismo. É um sítio onde as pessoas podem perceber melhor o território, ficar a conhecê-lo e depois partirem à descoberta”, frisou.

O novo espaço está pensado para apoiar funções desportivas, de lazer, turísticas e científicas, e funcionar como “essa porta de entrada para todas as atividades do parque e para a divulgação de toda a área do PNSAC”, acrescentou Eduardo Amaral.

Através de salas de exposição permanente e temporária e um centro de documentação “com toda a documentação que já tenha sido produzida sobre o PNSAC”, o CIAN informará sobre as potencialidades do património natural existente, como a fauna, flora, geossítios - “há aqui cerca de 40” - e também fará o enquadramento das várias atividades de natureza passíveis de ali serem praticadas.

Terá ainda um balcão de atendimento, aberto todos os dias, um bar de apoio, e uma equipa responsável pela manutenção dos vários trilhos.

Segundo o vereador, antes da abertura do CIAN, o município investiu num conjunto de produtos, tendo em vista potenciar e disciplinar a visita ao concelho, nomeadamente a recuperação da rede de percursos pedestres, cicláveis e equestres, que cobre um total de 700 quilómetros, procurando levar os visitantes ao contacto com a comunidade.

Reorganizaram-se os Caminhos de Fátima “com nova sinalética”, criaram-se corredores cicláveis para ligação com a Pia do Urso, no concelho da Batalha, e com o concelho de Alcanena, criaram-se paredes de escalada e foi editada informação sobre espeleologia, flora, parapente e ‘birdwatching’.

A inauguração do CIAN está agendada para o dia 17, às 12:00.