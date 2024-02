OPINIÃO | A noite da má língua no Big Brother - Desafio Final

O Desafio Final continua imparável. Uma noite marcada por grandes confrontos, a mudança do jogo, o regresso da Ana Barbosa e pela expulsão do Carlos. Posso definir a gala de ontem com a noite da má língua.

Na passada quinta-feira entraram novos jogadores, a Débora e o André Lopes. Os dois trouxeram leveza à casa. Trouxeram jogo, ora não tivessem o privilégio de terem assistido de fora à novela da vida real. O André surpreendeu-me. Chegou com mais atitude, opinativo e com uma grande visão de jogo. A Débora é a mesma de sempre, na realidade já a conhecemos por ser muito chata, não é verdade?

Em noite de confrontos a Noélia e o António foram os primeiros a confrontarem-se. Este confronto foi uma verdadeira peixeirada. Por falar em António, está a queimar-se com as atitudes que tem e da forma como fala. Ou muito me engano, mas vai ser o próximo a abandonar a casa mais vigiada do país. O confronto entre o Carlos e o Savate foi fraco. Esperava um confronto com pompa e circunstância, mas só que não. Um confronto que ficou muita aquém do esperado. Vina e Patricia também tiveram direito a um confronto, que foi um verdadeiro lavar de roupa suja.

Ana Barbosa depois de tudo o que disse sobre o Big Brother regressou ao jogo, o que revela já uma grande falta de coerência. A nova concorrente entrou com um notório ataque serrado à Débora, na verdade, não é novidade, onde é que já vimos isso. A capitã Barbosa quis marcar uma posição no jogo, mas não me parece que consiga. É preciso estaleca de jogador para se conseguir destacar no Desafio Final. Concordam?