Rebanho de ovelhas invadiu estufa e comeu mais de 100 kg de cannabis na Grécia

Um rebanho de ovelhas que, após cheias numa região grega que deixou os terrenos escassos de pasto, invadiram uma plantação de cannabis e comeram as ervas frescas que ali estavam cultivadas.

O pastor do rebanho notou que as ovelhas ficaram com um comportamento bastante estranho: “Saltavam mais alto do que cabras”, disse em declarações ao jornal grego TheNewspaper.gr.

Quem ficou chocado com o que aconteceu foi o proprietário da estufa. “Não sei se rio ou se choro. Tivemos o calor, perdemos muita produção. Tivemos as cheias, perdemos o resto. Depois de tudo isto, um rebanho de ovelhas come o que restava. Sinceramente, não sei o que dizer”, disse ao mesmo jornal grego.