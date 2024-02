Tem uma relação saudável com os seus filhos? Faça o teste

Ter uma relação saudável com os pais proporciona emoções positivas a toda a família e ajuda no crescimento equilibrado de crianças e adolescentes. Em declarações à edição inglesa do site noticioso RBC-Ukraine, a psicóloga Irina Kulik aponta cinco sinais de que a relação entre pais e filhos é estável e feliz.

Respeito mútuo

O respeito passa pelo respeito pelas opiniões e decisões de uns e de outros. Se os seus pais o apoiam em todos os momentos e decisões da sua vida, mesmo quando até fariam diferente, isso é um excelente indicador de uma relação saudável.

Comunicação aberta

A psicóloga refere que quando existem relacionamentos saudáveis ​​com os pais há espaço para debater abertamente qualquer assunto com eles e expressar as suas opiniões sem medo de julgamento.

Apoio

Quando existe uma boa relação, pais e filhos mostram-se disponíveis para se ajudarem mutuamente sempre que seja necessário. Este apoio pode ser emocional ou mais prático, como em caso de doença.

Não é um bom sinal quando os filhos escondem as emoções dos pais. Não se feche para o seu filho e não a tente distrair daquilo que está a sentir com frases como “isso não é um problema”. Ouça com atenção e tente entender.

Independência

Pais e filhos têm o seu próprio espaço e são capazes de tomar as suas próprias decisões sem se intrometerem sempre na vida uns dos outros.

Momentos em conjunto

Numa relação saudável, pais e filhos passam tempo juntos e partilham alegrias, tristezas e interesses. Nesses momentos, os filhos não têm medo de que os seus pais não entendam ou julguem as suas ideias e atitudes. Ou seja, os pais devem ser as pessoas com quem mais se sente confortável.