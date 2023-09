Estas 'ilhas tropicais' têm água quente todo o ano. E não é preciso viajar para longe

Os dias frios estão à porta, mas se ainda não está preparado para dizer adeus aos mergulhos, então temos boas notícias: não tem de o fazer. A poucas horas de Portugal, há um parque aquático que lembra um verdadeiro destino paradisíaco. a grande vantagem é que é fechado, a temperatura ronda sempre os 26 ºC e as águas são aquecidas. Falamos do Tropical Islands, um dos maiores parques aquáticos interiores do mundo.

É a menos de 100 km de Berlim, a capital alemã, que se encontra este paraíso resguardado até do inverno mais frio e chuvoso. O Tropical Islands é um parque aquático que quer levar quem o visita a viajar até uma ilha tropical, mas sem sair da Europa.

Não importa se chove ou neva do lado de fora, dentro deste parque aquático a temperatura é quente, o ambiente húmido e há muita diversão e áreas a descobrir.

Feito a pensar em pessoas de todas as idades, o Tropical Islands tem escorregas gigantes, grandes piscinas, zonas para adultos e crianças e até uma floresta tropical com milhares de plantas. Sem falar que é possível andar de balão de ar quente dentro do parque.

Para os mais velhos, há uma grande lagoa inspirada em Bali, onde se podem passar horas a boiar e a aproveitar a temperatura quente da água. Debaixo de um telhado transparente foi feito um “mar tropical” – tem a área de três piscinas olímpicas - onde as pessoas podem ficar a apanhar sol ou a mergulhar. O parque oferece ainda um spa.

Os mais pequenos também têm várias áreas pensadas para a sua diversão. A “praia Krake” é uma zona com duas piscinas baixinhas, três escorregas, uma cascata e outros equipamentos para que as crianças possam chapinhar e divertir-se no parque. É ainda possível fazer um mini-safari, jogar mini-golfe ou ir ao espaço de arcada “Treasure Island”.

O parque está aberto todo o ano, mas para quem optar por o visitar no verão, além da área coberta, tem ainda acesso a uma área descoberta com 35 mil metros quadrados, a Amazonia, com piscinas, canais de água e um simulador de surf.

Quem quiser visitar, os bilhetes estão disponíveis no website do Tropical Islands e custam a partir de 33,90 euros.

