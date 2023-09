A mágica aldeia portuguesa que todos devem visitar pelo menos uma vez na vida

Portugal está cheio de história a cada canto e esquina e a aldeia de que falamos hoje faz parte das tradições antigas nacionais. É na localidade do Sobreiro, entre a Ericeira e Mafra, que se encontra esta que é uma das aldeias mais conhecidas no país. Falamos da Aldeia Típica de José Franco, também conhecida como Aldeia Típica do Sobreiro ou só Aldeia Saloia.

A Aldeia Típica de José Franco é uma das mais reconhecidas aldeias musealizadas do país e nasceu do sonho da pessoa que lhe dá nome. José Franco nasceu em 1920 e desde cedo dedicou-se a olaria, não vivesse no Sobreiro, um importante centro oleiro.

Foi no início dos anos 1950 que José Franco, juntamente com a mulher, Maria Helena, decidiu dar forma a um sonho, o de recriar uma aldeia de carácter etnográfico que homenageasse a sua terra e que mantivesse viva a identidade da região Saloia.

Assim começou a nascer a Aldeia Típica de José Franco que apresentava dois componentes: uma réplica das antigas oficinas, lojas e dos espaços vividos, onde se reproduzem os costumes e atividades típicos da vida camponesa de Mafra; e uma área lúdica para crianças, com miniaturas de casas e das atividades que se exerciam na zona.

Mais tarde, foi construída na Aldeia-Museu uma terceira área com um parque infantil.

Nesta zona há também um museu dedicado a José Franco, que faleceu em 2009, e à sua obra, um restaurante com pratos regionais, uma loja de cerâmica que dá a conhecer a tradição oleira e uma padaria com pão feito como antigamente.

Visitar a Aldeia Saloia é ir a tempos antigos e beber um pouco da história da zona e, por isso, não é de estranhar que todos os anos milhares de pessoas vão até aqui conhecer esta Aldeia-Museu.