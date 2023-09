Estas piscinas de sonho são um paraíso em Portugal em dias de calor ou de frio

Agora que os dias começam a ficar mais curtos e os alertas meteorológicos passam de “cuidado com o calor” para “atenção à chuva e trovoada”, as praias começam a ficar para trás. Mas não é por os dias não serem quentes que temos de dizer adeus a belos mergulhos. Basta encontrar alternativas em quatro paredes como as piscinas de sonho deste hotel em Unhais da Serra, no Parque Natural da Serra da Estrela.

O H2otel Congress and Medical Spa é um hotel de montanha, com uma vista de cortar a respiração. Mas aquilo que o torna um verdadeiro paraíso é o seu wellness center com piscinas de sonho.

É no Aquadome, o spa do H2otel, que se encontram as piscinas interiores com vista panorâmica para a Serra da Estrela. Desenhadas para parecerem naturais mesmo dentro de portas, as piscinas estão ligadas por formações rochosas e uma ponte, criando uma paisagem interior quase tão bonita como a exterior.

No spa de montanha, além das piscinas de sonho, é possível ainda fazer tratamentos termais, fazer o Circuito Celta que incluí sauna, duche de contraste e banho turco, entre outros, assim como participar em terapias regeneradoras para o corpo e rosto, rituais de relaxamento ou massagens terapêuticas.