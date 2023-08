Dê um mergulho neste parque aquático no Norte de Portugal com vista para a natureza

É na zona do Douro, mais concretamente em Vila Real, que está um parque aquático com vista de cortar a respiração. Rodeado de natureza, o Naturwaterpark é a opção ideal para ir com amigos ou família naqueles dias quentes de verão já que inclui não só um parque aquático como um de aventura.

O Naturwaterpark tem um parque aquático que é apresentado como sendo o primeiro em Portugal totalmente ecológico por usar energia fotovoltaica para aquecer a água e por fazer a reciclagem de água, Tem uma oferta variada de piscinas e escorregas para pequenos e graúdos.

Há opções para os mais corajosos, com escorregas abertos e fechados, que dá para ir sozinho ou a pares, e também para quem prefere ficar a relaxar dentro de água, com várias piscinas espalhadas pelo recinto.

O parque aventura foi pensado para libertar energia. Tem zonas de paintball, escalada, slide, arvorismo e minigolf.