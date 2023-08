Segredo banhado pelo sol: descubra esta praia portuguesa de água azul e areia fina

Para quem não passa o verão sem pôr os pés na areia e dar mergulhos na água salgada, ir à praia é quase um plano obrigatório em dias de calor e sol. E se muito se fala das praias paradisíacas de outros países, a verdade é que Portugal não fica nada atrás. A Praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes, é um desses pontos a não perder, com mar azul e areia fina.

Para muitos desconhecida, esta praia encanta com o areal a perder de vista que se fundo com as dunas, criando um ambiente de perfeito equilíbrio com a natureza. Fica longe de centros urbanos, por isso, aqui reina a paz.

O mar azul enche o olho, mas atenção que a ondulação pode assustar. Não é à toa que este paraíso alentejano é procurado por quem gosta de desportos aquáticos, como surf ou bodyboard. Ainda assim, dá para bons mergulhos e momentos de relaxamento.

Entre banhos, é possível fazer caminhadas nos passadiços e apreciar as vistas naturais com as encostas escavadas pelo mar.

A zona norte da praia é usada para a prática naturista e pode ser acedida por uma estrada de terra batida perto de Brunheiras.

Para chegar à Praia do Malhão, o melhor é ir de carro ou até de bicicleta.