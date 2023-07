Esta praia de sonho tem das águas mais quentes de Portugal

Portugal está cheio de tesouros escondidos e às vezes basta estar disposto a partir à descoberta. Desta vez, apresentamos uma praia em plena cidade que oferece das águas mais quentes do país, a praia da Marinha da Noeirinha.

É em Aveiro, na zona da Beira Mar, que se encontra esta praia única banhada por águas salgadas, mas sem ondas. Isto acontece porque fica numa salina que durante 30 anos esteve abandonada e que recentemente ganhou nova vida.

Esta praia é considerada extraordinária por muitos e o sítio perfeito para mergulhos nos dias longos da estação. Isto porque as águas costumam estar a cerca de 25 graus no verão e são ricas em minerais e nutrientes. E se acha que não é limpa, desengane-se. Com o subir e descer da maré, a água é renovada.

O areal tem sombrinhas e ainda é servida por um bar e por mesas de piquenique para que se possa ficar lá o dia todo.

Além de poder passar o dia em banhos nas águas quentes e a apanhar sol no areal, é também possível ir até ao spa salinico Noeirinha e visitar as salinas.

A praia da Marinha da Noeirinha custa 7 euros para adultos e 5 euros para crianças a partir dos 4 anos para o dia inteiro. Meio dia nesta praia urbana custa 5 euros para adultos e 3,5 euros para crianças a partir dos 4 anos.