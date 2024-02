Teste para diagnosticar a malária, modelos de cirurgia 3D e tijolos reciclados vencem programa da NOVA FCT

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa | NOVA FCT anunciou os três projetos vencedores da 12.ª edição do Programa de Empreendedorismo, um teste rápido de diagnóstico de Malária; uma plataforma de planeamento cirúrgico com modelos 3D; e uma solução que transforma resíduos de construção em tijolos reciclados.

Depois de cinco semanas intensas de trabalho, durante as quais os mais de mil alunos do programa tiveram acesso a sessões de mentoria com o objetivo de criar projetos tecnológicos e científicos que apresentassem soluções concretas para problemas reais da sociedade, foram finalmente conhecidos os grandes vencedores. O Grande Auditório do Campus de Caparica na NOVA FCT foi o palco onde as 12 equipas finalistas do programa disputaram os três prémios monetários, no valor de 2 mil euros para o 1.º lugar, mil euros para o 2.º lugar e 500 euros para a equipa que ficar em terceiro lugar no pódio; além dos prémios corporativos das empresas parceiras.

O vencedor do primeiro lugar do Programa de Empreendedorismo foi o ‘Malaria Sense’, um teste rápido de diagnóstico para a malária, uma das doenças mais antigas do mundo. Em 2022 foram contabilizados 249 milhões casos e 600 mil mortes. O teste em papel utiliza uma tecnologia de aptâmeros que, com apenas uma gota de sangue, deteta a malária em poucos minutos. A solução de diagnóstico imediata e sustentável convenceu o júri composto por cientistas e empreendedores nacionais.

Em segundo lugar, ‘OperateInSight’ apresentou uma visão do que pode ser o futuro da cirurgia: a equipa de alunos da NOVA FCT sugeriu uma plataforma de planeamento cirúrgico que permite criar modelos de três dimensões adaptados a cada doente e simular cirurgias em realidade virtual.

O terceiro prémio foi entregue à equipa da ‘WasteWise Innovations’, que concebeu uma solução para a economia circular no setor da construção, um dos setores mais relevantes na economia portuguesa com uma considerável pegada de produção de resíduos. Em 2021, o setor da construção era identificado como o principal produtor de resíduos na Europa, segundo dados do Eurostat. Este setor foi o responsável por 34% dos resíduos originados na região (o segundo setor mais poluente é a Indústria Extrativa com 28%).

Além dos grandes vencedores, as empresas ASSECO, Deloitte, EY, Jerónimo Martins, MEXT: Mota-Engil Next, NOS e NTT Data, cujos representantes constituíram o painel de júri, premiaram outros projetos com 1.500 euros para cada equipa. Em destaque: uma tecnologia aplicada no joelho que gera energia ao longo do dia; uma faixa que previne a dor lombar com recurso a Inteligência Artificial; uma plataforma de planeamento cirúrgico que permite criar modelos 3D adaptados a cada doente e simular cirurgias em realidade virtual; ou um penso inteligente com biossensores que monitoriza o processo de cicatrização para pacientes em regime de pós-operatório ambulatório.

O Programa de Empreendedorismo da NOVA FCT realizou-se ao abrigo do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e pelos Fundos Europeus NextGeneration EU.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders