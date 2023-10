Ficámos rendidos ao truque de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira para fazer lombo de porco

Se anda sem ideias para os jantares de família, temos uma sugestão deliciosa, partilhada por Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira. Este lombo de porco vai fazer nascer água na boca de todos os que estão à mesa.

Partilhada na página de Instagram de Manuel Luís Goucha, esta receita tem uns quantos passos, mas não se assuste, é bastante simples!

Veja o vídeo e, se preferir, abaixo tem a receita por escrito.

Ingredientes:

1 lombo de porco preto

Duas chalotas;

3 dentes de alho;

Duas folhas de louro;

Sementes de mostarda;

1 limão;

Grãos de zimbro;

Azeite q.b.;

Vinho branco;

2 cravos de cabecinha;

Manteiga q.b.;

1 pacote de natas;

Mostarda Dijon;

Sal;

Pimenta.

Preparação:

Comece por picar o lombo de porco preto;

Ao lume, leve um tacho com água, duas chalotas, três dentes de alho, duas folhas de louro, sementes de mostarda, grãos de zimbro, um fio de azeite, um pouco de vinho branco, dois cravos de cabecinha, sal, pimenta e um limão com partes da casca cortadas, ainda que não retiradas;

Cozinhe o lombo nesta água temperada fervente por 15 minutos e deixar repousar por mais 20 minutos, sem retirar do tacho;

Retire o lombo, enxugue e passe-o na frigideira com manteiga e um fiozinho de azeite para dourar bem;

Barre o lombo com a mostarda Dijon e reserve a frigideira;

Leve ao forno para acabar de cozinhar por cinco minutos a 180 ºC;

Na frigideira onde dourou o lombo, coloque um pouco da calda da cozedura e um pacote de natas. Deixe ferver e tempere com sal e pimenta;

Corte o lombo em fatias e sirva dentro do molho. Acompanhe com o hidrato que mais gostar, mas avisamos que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira optaram por umas batatinhas.

Se ficou com água na boca com esta receita de Rui Oliveira, veja mais no site do programa Goucha.

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira lançam livro de receitas

Se precisa de mais sugestões para as refeições, veja o novo livro de Rui Oliveira com Manuel Luís Goucha “À Moda do Rui. Receitas fáceis e deliciosas para o dia-a-dia” . Este reúne as receitas práticas, simples e acessíveis que ao longo de um ano e meio o casal partilhou no ecrã.

O livro está em pré-venda e chega às livrarias já quinta-feira, 2 de novembro.