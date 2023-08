Esta tarte deliciosa tem uma das melhores combinações: chocolate e avelã

Tarte de avelãs

Tarte de avelãs saborosa, cremosa e saudável. Esta receita junta a combinação do chocolate com as avelãs torradas. É de comer e chorar por mais.

Ingredientes

(base)

180gr farinha de aveia integral;

3 c. sopa óleo de coco;

2 c. sopa agave (ou mel);

(recheio)

200gr chocolate 70%;

125ml bebida vegetal;

200gr avelãs torradas picadas;

2 c. sopa manteiga de avelã (ou manteiga de amendoim);

3 claras.

Preparação

1. Numa taça junte todos ingredientes da base, e envolva até obter uma mistura areada. Forre uma forma de tarte com este preparado, e leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 15 minutos.

2. Para o recheio, numa taça junte o chocolate derretido, a bebida vegetal, as avelãs e a manteiga de avelã. Envolva bem os ingredientes. Junte as claras batidas em castelo e incorpore.

3. Verta o preparado de chocolate sobre a base, e leve ao frio durante 6 horas.