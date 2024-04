Reunimos 5 receitas para o verão para preparar o calor

Com a temporada de calor à vista, é hora de preparar-se para os dias soalheiros com pratos que refletem a leveza e frescor que o verão traz consigo. Para ajudar nessa missão, reunimos uma coleção de cinco receitas irresistíveis do Fábio Belo, perfeitas para desfrutar entre amigos e família.

Estas receitas não prometem apenas ser uma delícia, como também são uma celebração dos sabores vibrantes e dos ingredientes frescos que o verão nos oferece em Portugal.

