Receita de cheesecake perfeita para rematar o jantar da passagem de ano

Cheesecake no forno com caramelo salgado feito pelo Chef Igor no programa 'Dois às 10'

Ingredientes:

3 ovos

250g de queijo creme

150 gr de açúcar

2 colheres de farinha

1 lima

200ml de caramelo salgado

150 gr bolacha maria

50 gr de manteiga

Modo de preparação:

Comece por triturar a bolacha maria e junte a manteiga, de seguida forre uma forma com papel vegetal e coloque este preparado no fundo.

Numa taça coloque o açúcar os ovos e o queijo, envolva tudo ate ficar bem homogéneo, adicione umas raspas de lima e leve ao forno a cozer uns 25 minutos a 170gaus por fim deixe arrefecer e coloque por cima o Caramelo Salgado a gosto.