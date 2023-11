Hábito que sempre existiu nas classes sociais mais elevadas pode ser o segredo do amor duradouro

Por mais bonita que seja uma relação, por mais amor que haja entre o par, a verdade é que as relações não são fáceis. E apesar de não haver uma receita mágica que dê a garantia de que esta vai funcionar para sempre, parece que há um hábito que pode ajudar a que se tenha um amor mais duradouro. O segredo, dizem alguns especialistas, poderá passar por uma espécie de divórcio na hora de ir dormir.

Uma boa qualidade de sono é essencial para a nossa saúde. A falta de descanso tem repercussões a vários níveis, afetando o sistema imunitário, cardiovascular, metabólico, muscular e nervoso. E se muitas vezes a culpa de falta de sono está no stress do dia a dia ou em hábitos pouco saudáveis, outras vezes está na pessoa que mais amamos e no facto de partilharmos a cama com ela.

Até os casais mais compatíveis durante o dia podem ser incompatíveis durante a noite. Um dos membros pode ressonar, impedindo que o outro durma bem. Podem ter horários diferentes ou um pode preferir dormir com a janela aberta e o outro fechada. Um pode gostar de ter a persiana aberta e ter luz pela manhã no quarto, enquanto o outro prefere a penumbra. Há mil e uma razões que podem tornar um casal incompatível na hora do sono.

“Quando não dormimos bem, o nosso estado emocional altera-se, ficamos mais irritados, mais ansiosos, com mais mudanças de humor e menos empáticos e tolerantes. Isso faz com que as pessoas que temos mais próximas de nós sofram, como os nossos filhos e o nosso par. Estou certa de que muitas discussões e até divórcios se devem a falta de um bom sono. Então, pensemos: o que é que enfraquece as relações? Não descansar dormindo juntos, com as consequências negativas do dia, ou dormir separados depois de se ter relações afetivas e sexuais e ter uma boa relação durante o dia?”, refere Nuria Roure, psicóloga especialista em alterações do sono, ao El País.

É assim que surge a ideia do “divórcio do sono” que propõe que casais durmam não só em camas separadas como em quartos diferentes. Este hábito sempre foi visto em Inglaterra, na classe alta, refere o El País.

Este hábito poderá ser particularmente benéfico para casais com hábitos de sono incompatíveis. O objetivo é dar prioridade ao descanso, algo que terá repercussões positivas no dia a dia. Quem sabe, não será este o segredo para um relacionamento mais feliz e para um amor duradouro?