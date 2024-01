Estará a enganar-se a si mesmo? Estes três sentimentos mostram que está na relação errada

Uma relação pouco saudável pode afetar a nossa saúde mental, por vezes de formas muito subtis. E existem sentimentos e pensamentos que, no fundo, estamos a dizermos a nós próprios que não estamos numa relação amorosa saudável e feliz. Porém, nem sempre queremos trazer esses pensamentos mais profundos para a superfície e encarar a realidade.

Estes sentimentos recalcados, acabam muitas vezes por ter até sintomas físicos como dores de estômago ou alergias. Quem o diz é a terapeuta familiar Suzanne Degges-White, da Universidade do Illinois, num artigo do Business Insider.

Segundo a especialista, quando estamos numa relação feliz, sentimo-nos gratos por ter a outra pessoa ao nosso lado e sentimos um sincero entusiasmo por construir uma vida em conjunto. Mas, quando isto não acontece, refere Suzanne Degges-White, pode haver sintomas de ansiedade ou depressão, que podem manifestar-se de formas subtis.

O Business Insider compilou três pistas que a sua mente lhe está a dar de que está na relação errada, mesmo que não tenha essa consciência.

Adia o regresso a casa

Numa vida em conjunto com uma relação saudável, é normal ansiar por regressar a casa e rever a pessoa com quem mantém uma relação amorosa. No entanto, quando está com alguém que não faz sentir bem, vai “procurar motivos para adiar passar tempo com essa pessoa”, explica a terapeuta Suzanne Degges-White.

"Por vezes, é um receio de estar perto dessa pessoa ou a ansiedade sobre como ela vai reagir", explica. Se a pessoa com quem vive tem um temperamento explosivo, por exemplo, pode sentir-se como se estivesse a pisar ovos quando estão no mesmo espaço.

Com isto, começam as pequenas desculpas para evitar voltar a casa, como trabalhar até tarde, ter de visitar familiares ou encontrar amigos

Evita responder a mensagens

Assim como evitar encontros pessoais, evitar responder a mensagens pode ser um grande sinal de desconforto numa relação, explicou a terapeuta. Se sente que está frequentemente a pedir desculpa por não ter respondido a mensagens (quando, na realidade, as viu e simplesmente não respondeu), então deve pensar no que a sua intuição lhe está a dizer.

Suzanne Degges-White explica que pode estar numa relação nefasta "quando se apercebe de que tem comportamentos de autoproteção e evitação."

Não consegue imaginar o seu futuro

Suzanne Degges-White explica que, quando estamos numa relação satisfatória, sentimo-nos esperançosos em relação ao futuro e foco está no que está para vir e não nos erros cometidos.

Isto pode significar fantasiar sobre o próximo passo na relação, desde viverem juntos até casarem ou terem um filho. Mesmo que seja apenas uma fantasia, a pessoa com quem temos uma relação feliz vai aparecer nestas ideias e sonhos.

Mas, se a relação no fundo não nos faz assim tão bem, podemos sentir impotência e desesperança perante o futuro. Se está sempre a evitar pensar sobre como poderiam ser os próximos passos da sua vida em conjunto, então poderá não estar na relação certa, alerta a terapeuta ouvida pelo Business Insider.