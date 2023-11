Amor: 15 maneiras de manter a chama acesa na sua relação

No início, as relações parecem sempre perfeitas. Tudo parece fácil, raramente há discussões e até os hábitos mais estranhos do parceiro são adoráveis. Mas, à medida que o tempo passa e a novidade passa, percebe-se que afinal as relações dão trabalho.

A fase de Lua de Mel costuma manter-se nos dois primeiros anos de relacionamento. Nesta altura parece que só há amor na relação e tudo flui da melhor forma. E apesar de no fim deste tempo, as coisas deixarem de ser tão cor-de-rosa, isso não quer dizer que a relação deixa de ser boa ou divertida. Especialmente se o casal trabalhar para manter a chama viva.

A HackSpirit fez uma lista de 15 maneiras simples de manter a chama acesa na relação – confira-as na galeria.