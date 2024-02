Nunca mais deite fora as rolhas de cortiça. Não imagina como podem ser preciosas

Foto: Depositphotos

As rolhas de cortiça, provenientes da casca dos sobreiros, podem desempenhar um papel crucial no cuidado das plantas, tanto no jardim como nos vasos de interior. Descubra por que o uso inteligente das rolhas pode beneficiar o crescimento das suas plantas de maneira sustentável, segundo a lista de benefícios criada pela revista francesa Positivr.

Regulação natural da humidade

As rolhas são excelentes aliadas no controlo da humidade do solo. Os especialistas recomendam que, em regiões onde as chuvas são frequentes ou se tende a regar excessivamente as plantas, as rolhas funcionam como promotoras da drenagem do solo. A cortiça auxilia na arenação do solo, prevenindo o apodrecimento das raízes e as suas propriedades antimicrobianas impedem o desenvolvimento de bolores.

São pequenos reservatórios de água, úteis para quando está ausente

Para momentos em que se ausenta e não pode regar as suas plantas, pode transformar as rolhas em reservatórios de água:

Perfure uma rolha

feche uma garrafa cheia de água com a rolha

Vire a garrafa para baixo e insira-a diretamente no solo

Este sistema caseiro de gotejamento assegura que as plantas recebam a água necessária

É um repelente natural de mosquitos

Nada é mais desagradável do que ver muitos mosquitos à volta das plantas. Para repelir estes insetos indesejados, coloque várias rolhas na base das suas plantas. A cortiça funcionará como uma barreira natural contra os insetos, impedindo que cheguem às raízes e folhas das plantas.

Ajuda as plantas a adaptarem-se a variações de temperatura

Se vive numa zona sujeita a temperaturas extremas, pode utilizar rolhas para proteger as suas plantas. A cortiça cria uma espécie de microclima em torno das raízes da planta, protegendo-a do excesso de calor ou frio. Desta forma, as plantas têm menos risco de congelar ou secar. Além disso, a cortiça permite a passagem de ar pela base das plantas, enriquecendo o ambiente com oxigénio e trazendo bactérias e fungos benéficos.

Ajuda a preservar o solo de forma Sustentável

Se possui uma horta, pode utilizar rolhas para proteger o solo, tal como se faz com fibras de coco ou cascas de nozes. Basta esmagar as rolhas e cobrir o solo do vaso com esta cobertura natural. A cortiça reduz a evaporação da água, retém a humidade do solo e evita o aparecimento de ervas daninhas. Com o tempo, a cortiça decompõe-se lentamente, nutrindo o solo de forma sustentável.