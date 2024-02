Gastroenterologista aponta 3 motivos fortes para comer estas sementes mais vezes

Hoje em dia, indo ao supermercado, vê-se uma oferta extensa de vários tipos de sementes, das famosas sementes de chia, que até no chá são boas, às de linhaça, ótimas para o intestino. Há ainda umas menos famosas que, diz um gastroenterologista, são incríveis para o organismo.

As sementes de abóbora – sim, são comestíveis – são extremamente versáteis na cozinha, sendo usadas em sopas, saladas e até granolas. Além do seu sabor delicioso, este pequeno alimento é rico em nutrientes, o que faz com que sejam excelentes para a saúde, revela o Voici.

De acordo com uma publicação do gastroenterologista William Berribi no seu Instagram, há três fortes razões para incluir as sementes de abóbora na sua dieta.

1. Ricas em proteínas – por terem uma boa quantidade de proteínas, as sementes de abóbora ajudam ao crescimento e manutenção das células e tecidos musculares e da pele.

2. Ricas em fibra – para quem sofre de prisão de ventre ou precisa de apoio para ter o intestino a funcionar bem, as sementes de abóbora são grandes aliadas. Graças à elevada quantidade de fibras, são boas para a microbiota intestinal e ajudam a que se sinta saciado mais depressa.

3. Ricas em minerais – com um alto teor de fósforo, contribui para fortalecer os ossos. As sementes de abóbora têm também manganês, um antioxidante que ajuda a síntese de vitamina E.

Para aproveitar ao máximo os benefícios das sementes de abóbora, deve ingerir entre uma a duas colheres de sopa diariamente, explica o gastroenterologista. Tenha só em atenção que as sementes de abóbora têm um elevado aporte calórico, com uma colher de sopa a ter cerca de 65 kcal.

Veja o vídeo com toda a informação (em francês)