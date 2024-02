Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer (e desintoxica o organismo)

As infusões podem ser grandes aliadas no processo de emagrecimento, pois contribuem para a hidratação e fornecimento de nutrientes, possuem propriedades que favorecem o processo de queimar calorias, a eliminação de líquidos e trazem sensação de saciedade.

Mais recentemente, uma ‘receita’ de chá para emagrecer ficou viral no TikTok. A revista espanhola Clara escreveu sobre esta tendência e falou com nutricionistas para comentarem os benefícios (ou não) desta infusão com dois ingredientes.

O artigo, assinado pela médica Isabel Beltrán Margarit, nutricionista e especialista da Sociedade Espanhola para o Estudo da Obesidade, refere que este chá que se prepara com sementes de chia e limão tem, de facto, um papel benéfico em processos de emagrecimento.

A chia é uma planta herbácea cujas sementes pequenas e ovais têm diversos benefícios para a saúde, como alto teor de fibra, ómega-3, vitaminas, proteínas, cálcio, magnésio, ferro e antioxidantes. Estas propriedades tornam a chia ideal para perder de peso, reduzir a inflamação, queimar calorias e melhorar o trânsito intestinal.

Para aproveitar esses benefícios e favorecer a perda de peso, a chia pode ser consumida através de uma infusão. Além de melhorar a digestão, a chia é saciante, anti-inflamatória, reduz o colesterol e contribui para a energia, massa muscular e sistema imunológico.

A infusão de sementes de chia e limão é preparada de forma muito simples:

Ferver água e numa chávena adicionar uma colher de sopa de sementes de chia

Mexer bem e deixar repousar por cerca de 10 minutos

Não é necessário coar, pois a goma libertada pelas sementes proporciona uma textura viscosa à infusão

Adicionar umas gotas de limão

Esta infusão pode ser tomada em jejum ou antes das refeições principais para potenciar os seus efeitos.