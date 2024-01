Os desumidificadores também secam roupa. Mas compensa? DECO aponta "solução imbatível"

Havendo espaço, um estendal numa divisão seca e arejada ou uma varanda protegida será sempre a opção mais sustentável para secar roupa em dias de chuva. Porém, pode ter de esperar largas horas até ter a roupa seca e acumular peças por lavar e por secar durante vários dias. Por isso, é normal procurarem-se soluções alternativas.

Como investir numa máquina de secar roupa pode parecer um esforço demasiado pesado, muitas pessoas acabam por utilizar os desumidificadores para secar a roupa. Mas, faz sentido? De acordo com um estudo da DECO, a conclusão não deixa dúvidas: “não são a melhor escolha para o efeito e gastam muita energia. No confronto com uma máquina de secar com bomba de calor, esta última é imbatível. Sai a um quarto do preço e a roupa seca em duas horas e meia”, sublinha a Defesa do Consumidor.

Por isso, se não precisa de um desumidificador em casa para resolver problemas de condensação e excesso de humidade interior (aí, sim, compensa comprar um), não vale a pena adquirir este aparelho só para secar a roupa no inverno.

Nos testes da DECO, verificou-se que todos os desumidificadores secaram 1,2 quilos de roupa em quatro horas, em média. No estendal de interior, a roupa demorou 13 horas a secar, mas o resultado foi semelhante ao do desumidificador, melhorando muito quando a roupa está bem espaçada ao longo do estendal e a divisão está arejada.

Os testes com máquina de secar com bomba de calor revelaram ser a “solução imbatível face ao desumidificador”, revelou a Defesa do Consumidor. “Seca oito quilos de roupa em duas horas e meia e sai a cerca de um quarto do preço. Claro que se tiver a possibilidade de usar um estendal dentro de casa, este é o método mais barato”, referem.

Note as diferenças do estudo da DECO: