Técnica do TikTok para secar roupa em dias de chuva é controversa. Mas temos alternativas

Em dias de chuva e na ausência de máquina de secar roupa, é preciso usar a criatividade. E uma das dicas que mais se popularizou no TikTik passa por optimizar o estendal dentro de casa. Porém, este não é um método consensual entre os utilizadores da rede social.

De acordo com alguns utilizadores, o objetivo dos arames do estendal é proporcionar um local para secar as peças, espaçando-as o máximo possível e considerando a circulação de ar. Espalhar as peças a 90 graus na outra direção confina as peças molhadas num espaço menor, sem qualquer espaço para respirar, pode ler-se num artigo do site House Digest.

Esta técnica faz com que as peças demorem ainda mais a secar, como alguns utilizadores apontaram na secção de comentários do vídeo que explica o método. Quando finalmente secassem, o efeito de estarem apertadas deixaria nelas um odor a humidade. Felizmente, existem muitas formas mais eficazes de secar a roupa com um estendal que não deixarão aquele incómodo cheiro a mofo.

Se estiver à procura de espaço adicional para mais roupa num estendal mais pequeno, ou com espaço limitado num apartamento, por exemplo, pode reunir todos os cabides que sobram no seu guarda-roupa e trazê-los para a zona da lavandaria. Pendure a roupa no estendal com os cabides e vai conseguir um melhor espaçamento e uma maior passagem de ar entre as peças. Certifique-se apenas de prender as partes de cima dos cabides aos arames para que não se movam, recomenda o House Digest.

Por vezes, a roupa não seca uniformemente num estendal porque a parte de cima está mais exposta à ventilação do que a parte de baixo ou os arames deixam linha área húmida ao longo das peças. De qualquer forma, para um processo de secagem mais uniforme, pode simplesmente virá-las após um período, recomenda ainda o mesmo site.